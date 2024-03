NBA, infortunio meno grave del previsto per Alperen Sengun: i dettagli

Pesante slogatura alla caviglia e una contusione al ginocchio: è questo il responso degli ultimi esami clinici effettuati da Alperen Sengun dopo l’infortunio accusato durante la gara della scorsa notte contro i Sacramento Kings. Evitato ogni problema osseo e – ancor più importante – un coinvolgimento dei legamenti.

Gli Houston Rockets possono ufficialmente tirare un sospiro di sollievo per quanto riguarda le condizioni del suo lungo, specialmente dopo aver visto il replay che ha testimoniato la bruttissima torsione della sua caviglia mentre era impegnato in una azione difensiva contro Domantas Sabonis. In questo senso, Sengun dovrebbe ora rimanere lontano dai campi per qualche settimana, prima di tornare a disposizione della compagine texana attualmente impegnata per conquistarsi un posto ai play-in.

Leggi Anche:

NBA, Daniel Gafford sulla scia del record di Wilt Chamberlain: 100% al tiro nelle ultime 4 partite

NBA, Otto Porter Jr. annuncia il suo ritiro a soli 30 anni

Atlanta Hawks, grave infortunio al ginocchio per Saddiq Bey: stagione NBA finita