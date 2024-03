NBA, Daniel Gafford sulla scia del record di Wilt Chamberlain: 100% al tiro nelle ultime 4 partite

Il ritorno in quel di Chicago è andato meravigliosamente per Daniel Gafford. Il pivot dei Mavs ha fatto il bello e il cattivo tempo contro la franchigia che lo aveva scelto nel 2019. Con 20 punti, 7 rimbalzi e 2 stoppate in 23 minuti di gioco, l’ex giocatore degli Wizards ha ampiamente contribuito al successo di Dallas. Gafford ha chiuso un’altra serata al tiro in maniera perfetta, registrando un 9/9 dal campo per la sua quarta partita consecutiva senza sbagliare un solo tiro.

Il lungo dei Mavericks nelle ultime quattro partite sta viaggiando con il 28/28 al tiro, si tratta della serie migliore registrata da un giocatore NBA dalla stagione 1996/97. Daniel Gafford si avvia ora verso un record storico, quello di Wilt Chamberlain, autore di un 35/35 in quattro partite nel 1966/67. Gli mancano solo sette canestri senza sbagliare per superare la leggenda NBA. Come sottolineato da CBS, 12 dei 28 canestri del lungo sono state delle schiacciate, mentre 26 tiri sono avvenuti all’interno dello smile sotto canestro. Queste le parole di Gafford al termine del match contro i Bulls:

“La mia filosofia è quella di essere costante. La mia mentalità è che voglio portare a termine tutte le mie azioni, indipendentemente dal fatto che un difensore sia o meno su di me. Alla fine, schiaccerò o farò un lay-up efficace.”

