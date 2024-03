LeBron James supera i 40.000 punti segnati in NBA: è sempre più leggenda

Nella notte NBA, LeBron James ha ufficialmente toccato e superato quota 40.000 punti segnati in NBA. Si tratta di una prima volta leggendaria nella storia della Lega che vede il nativo di Akron rafforzare la sua prima posizione in questa particolare classifica. Gli servivano solamente nove punti per raggiungere i 40k punti: traguardo realizzato nel corso del secondo quarto del match perso dai suoi Los Angeles Lakers contro i Denver Nuggets per 114-124.

LeBron James – autore di 26 punti per arrivare a 40.017 realizzati nel corso della sua immensa carriera – ha parlato in questa maniera ai microfoni dei giornalisti:

“La cosa più importante per me è sempre la vittoria. Odio che questo traguardo sia arrivato in una sconfitta. Quindi ho una sensazione mista, anche se mi sono goduto ogni momento sul parquet stasera.”

Anthony Davis ha quindi elogiato il suo compagno di squadra:

“Gli ho detto che forse ha bisogno di smettere di battere i record perché perdiamo ogni volta. Mi ha detto anche lui la stessa cosa.”

Il riferimento è alla sconfitta contro i Thunder quando LeBron James superò Kareem Abdul-Jabbar diventando il miglior marcatore della storia NBA nel febbraio 2023. Anche coach Ham ha voluto evidenziare il momento della leggenda:

“Non mi sorprende più niente di lui. Ormai ci aspettiamo che batta ogni record. Spero però che, ad un certo punto, ci renderemo conto che non lo vedremo più in campo, quindi dobbiamo godercelo fino alla sua ultima apparizione. Dobbiamo apprezzare quello che ha portato al basket, quello che continua a dare. Sono onorato di poterlo allenare e vederlo da vicino.”

Leggi Anche:

NBA, altro record per LeBron James: bastano 9 punti per raggiungere quota 40mila

Risultati NBA, Toronto a picco con Golden State. Scottie Barnes out per infortunio