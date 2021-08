Mercato NBA, estensione al massimo salariale per Trae Young: pronti fino a $207 milioni in 5 anni

Il matrimonio tra Trae Young e gli Atlanta Hawks continuerà per almeno altri 5 anni. Il talentuoso playmaker ha infatti trovato un accordo con la franchigia della Georgia sulla base di un massimo salariale da $168 milioni, che potrebbero diventare $200 se Young dovesse raggiungere uno dei tre All-NBA Team nella prossima stagione.

Atlanta Hawks All-Star G Trae Young has agreed to a five-year, $207 million designated rookie maximum extension, his agent Omar Wilkes of @KlutchSports tells ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 3, 2021