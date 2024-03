NBA, paura per Bismack Biyombo: perde i sensi durante un timeout

Attimi di grande paura al Moda Center di Portland quando il centro degli Oklahoma City Thunder, Bismack Biyombo, è caduto improvvisamente a terra privo di sensi durante un timeout.

Dopo essere rimasto a terra per un po’, Biyombo si è alzato ed è uscito dal campo sulle sue gambe, tenendosi la testa.

Sono stati esclusi problemi seri dallo staff medico dei Blazers, che lo ha soccorso immediatamente, ma la franchigia dell’Oklahoma ha deciso comunque di tenerlo fuori per precauzione e continuerà a monitorare le sue condizioni nella giornata odierna.

Biyombo aveva iniziato questa stagione, la sua 13esima nella lega, con la maglia dei Memphis Grizzlies che lo hanno però tagliato prima della fine della trade deadline. Il veterano NBA è così approdato agli Oklahoma City Thunder con cui ha giocato fin qui solo quattro partite. In questa stagione ha messo a segno finora 4.6 punti, 5.7 rimbalzi e 1.5 assist in 34 partite totali.

Nonostante il brutto episodio occorso a Biyombo, i Thunder sono riusciti a conquistare lo stesso la vittoria esterna con il risultato di 128-120 affidandosi al candidato MVP Shai Gilgeous-Alexander che registra 37 punti con 13/23 al tiro. Lo seguono alla perfezione Jalen Williams con 31 punti e 9/17 al tiro e Chet Holmgren con una doppia doppia da 21 punti e 14 rimbalzi.

Portland ci prova fino alla fine ma non riesce ad evitare la sconfitta nonostante tutto il quintetto in doppia cifra in cui spiccano i 29 punti di Anfernee Simons, i 20 di Jerami Grant e i 16 di Duop Reath.

