NBA, Green e Curry spiegano la debacle Warriors con Boston: “Abbiamo sfidato Brown al tiro, ci è andata male”

I Golden State Warriors nella serata di ieri hanno raccolto una sconfitta davvero pesantissima sul campo dei Boston Celtics con il punteggio di 140-88. Una battuta d’arresto evidente e che ha provocato i commenti di tifosi e addetti ai lavori. Il motivo dietro alla sconfitta? Draymond Green ha chiarito che la squadra californiana ha tentato di trovare un punto debole nei Celtics, sfidando Jaylen Brown al tiro da dietro l’arco. Strategia che non ha funzionato poiché la stella di Boston ha registrato primo quarto da 19 punti in cui ha segnato cinque triple:

“Pensavo fosse divertente provarci, perciò ero a favore. Gli abbiamo dato una chance e non ha funzionato. Se lo avesse fatto, avremmo trovato qualcosa, ma non è stato così. Voltiamo pagina.”

Come detto, tattica condivisa dai Golden State Warriors, come ammesso da Stephen Curry:

“È stata una decisione condivisa. Quando affronti una squadra con così tante minacce, cerchi di trovare un punto debole per mandarli fuori ritmo. Ma evidentemente non ha funzionato.”

A stretto giro è arrivata anche la replica da parte del diretto interessato che ha rimandato al mittente ogni sorta di provocazione:

“Per la maggior parte del tempo, il mio lavoro è quello di andare in area. Abbiamo abbastanza tiratori da tre punti in squadra, perciò io non mi prendo tante triple e preferisco arrivare nel pitturato per riaprire ai miei compagni. Ma se mi sfidano a tirare, anche io so farlo: l’ho trovato irrispettoso. Ma ne abbiamo approfittato e abbiamo risposto a tono”