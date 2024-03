NBA, altro record per LeBron James: bastano 9 punti per raggiungere quota 40mila

Stanotte LeBron James supererà quota 40mila punti in carriera. Sarà la prima volta per un giocatore NBA, un’altra – l’ennesima – pietra miliare nella straordinaria carriera del Chosen One. Un record che arriverà nella sfida contro i Denver Nuggets alla Crypto.com Arena: a LeBron basteranno 9 punti. E se si conta che è dal 6 gennaio 2007, vale a dire 1204 partite consecutive, che il Re segna almeno 10 punti… Insomma, sembra più che altro una formalità.

Lo scorso anno per LBJ era stata la stagione dello storico sorpasso a Kareem Abdul-Jabbar per diventare leader di tutti i tempi in punti segnati. Ora ogni record significa distanziarsi ulteriormente da potenziali inseguitori. Ammesso che possa esisterne uno. Yahoo ha pubblicato un curioso articolo su quanto sia difficile raggiungere 40mila punti. Per dirne solo qualcuno:

Le squadre NBA stanno segnando una media di 115.3 punti a partita in questa stagione, la media più alta in oltre 50 anni. A questo ritmo, un’intera franchigia impiegherebbe quattro stagioni e un quarto per segnare 40mila punti

a partita in questa stagione, la media più alta in oltre 50 anni. A questo ritmo, un’intera franchigia impiegherebbe per segnare 40mila punti Jason Tatum e Jaylen Brown hanno segnato, insieme, un totale di 20.958 punti . Poco più della metà di quelli del solo LeBron

e hanno segnato, insieme, un . Poco più della metà di quelli del solo LeBron All’attuale media di punti per partita, Victor Wembanyama raggiungerebbe quota 40mila punti a 47 anni. Steph Curry a 46, Luka Doncic a 40

Lo stesso LeBron ha spiegato quanto per lui è importante raggiungere queste pietre miliari e continuare a camminare dove nessuno ha mai messo piede.

“Nessuno l’ha mai fatto. E per me trovarmi in questa posizione a questo punto della mia carriera, credo sia una cosa incredibile. Si colloca in cima alla lista di risultati che ho raggiunto nella mia carriera? No. Ma ha un significato? Certo. Assolutamente sì. Perché non dovrebbe? Mentirei se dicessi che non significano nulla. Perché è assolutamente così”.

E ciò che davvero impressiona è che non sembrano esserci segni di rallentamento. Questa stagione LBJ sta viaggiando a una media di 25.3 punti a partita. Segna almeno 25 punti ogni sera dal suo secondo anno in NBA, vale a dire dal 2004. Kevin Durant è il giocatore attivo più vicino a James nella classifica dei punteggi, e ha più di 10.000 punti di ritardo.

“Non ho mai pensato di ottenere il record di punti. Ho semplicemente giocato nel modo giusto, sono sceso in campo e ho lasciato che il gioco venisse da sé e il record di punti è avvenuto in modo naturale. Non è mai stato un mio obiettivo quando sono arrivato in NBA. Ma sto ancora giocando. E posso ancora segnare, quindi continuerò a farlo finché non avrò più benzina”.

