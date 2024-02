NBA, debutto di Kyle Lowry con i Sixers: “Un grande momento”

Per uno sportivo, giocare nella squadra della propria città di nascita ha sempre un’emozione particolare. Kyle Lowry, nato e cresciuto a Philadelphia, non ha fatto eccezione. I Sixers lo hanno firmato a febbraio, dopo che si era accordato per il buyout con gli Charlotte Hornets, e questa notte ha fatto il suo debutto contro i Knicks. Phila non è riuscito a vincere, ma l’ex Raptor ha dato tutto quello che aveva e ha finito la partita con 11 punti, cinque assist e quattro rimbalzi in uscita dalla panchina. Il pubblico di casa lo ha applaudito, e Lowry ha detto che è stata una serata davvero emozionante:

“È stato bello. Sfortunatamente non abbiamo giocato bene come possiamo. Ma l’atmosfera era fantastica e l’ovazione è stata un momento speciale per me. Ero felice. Mi ha dato fastidio che abbiamo perso, ma quello è stato un grande momento. Ora quella che conta è vincere le partite. Sono sceso in campo e ho fatto il mio lavoro. Siamo pagati moltissimo per giocare ed essere dei professionisti. Lo faccio ormai da 18 anni e queste partite sono importanti da giocare. È bello essere qua a giocare, fare il lavoro che amo specialmente davanti a dei grandi tifosi e un’ottima organizzazione”

Dopo l’infortunio di Joel Embiid Phila è in grande difficoltà. L’assenza dell’MVP in carica si fa sentire pesantemente, e senza di lui in campo i 76ers sono 6-15 in questa stagione. La firma di Lowry porta in squadra un giocatore esperto, sei volte All-Star e vincitore dell’anello nel 2019. L’head coach Nick Nurse trova uno dei protagonisti di quella stagione favolosa dei Raptors, e si è detto felice di aver ritrovato il suo ex giocatore:

“Ha giocato molto bene, ha combattuto e ha fatto buone giocate. Pensiamo anche che non giocava da un mese, e si è trovato subito in una situazione difficile. Ha avuto l’atteggiamento giusto per quasi tutti i minuti in cui era in campo e ha provato a fare tutto quello che poteva per rimontare gli avversari”

Leggi anche:

NBA, torna la sfida tra Doncic e Booker, vincono i Mavs

NBA, Vogel difende Durant: “È un leader vero, dà ogni giorno l’esempio”

New York Knicks, 10-day contract per Jacob Toppin