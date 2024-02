NBA, torna la sfida tra Doncic e Booker, vincono i Mavs

Negli ultimi anni, una delle rivalità NBA più appassionanti da seguire è quella tra Devin Booker e Luka Doncic. I due hanno parlato spesso della loro sfida, e in campo non se le sono mai risparmiate. Anche questa volta non è andata diversamente. Nella notte italiana i Mavs hanno battuto i Suns sul punteggio di 123-113 dopo aver condotto per tutto il secondo tempo. Come (quasi) sempre, sono stati decisivi Luka Doncic e Kyrie Irving per i Mavs.

Il primo ha segnato 41 punti e ha sfiorato la tripla doppia, mettendo a referto 11 assist, nove rimbalzi e tre rubate. Da Irving sono arrivati 29 punti con 11/18 dal campo e 5/8 dall’arco. Il ritorno di Kai e la presenza di entrambe le stelle dei Mavs in campo ha permesso la recente rinascita della squadra texana. Nelle sette partite dal ritorno di Irving sono arrivate sette vittorie. Alla fine della sfida di stanotte, il capo allenatore Jason Kidd ha lodato i suoi giocatori:

“Penso che risponda ancora una volta alla domanda se i due possano stare insieme in campo. E mostra bene il nostro stato di salute, la nostra energia e tutto ciò di positivo che abbiamo in questo momento. Penso che i ragazzi si stiano divertendo, e si vede l’energia che mettono in campo”

I Suns dovevano fare a meno di Bradley Beal, fuori per un dolore al bicipite femorale sinistro. Devin Booker, esaltato dalla sfida contro Doncic, ha risposto allo sloveno con 35 punti e otto assist. Serata ordinaria per Kevin Durant, che mette a referto 23 punti con qualche problema al tiro (9/22 dal campo e 2/8 da tre). Booker ha detto che i Suns avrebbero dovuto limitare di più Irving in difesa:

“Bisogna saperlo che quando inizia a mettere i tiri, poi ne segna altri. E’ un grande giocatore ed è difficile da marcare. Ma dovevamo sicuramente limitare alcune delle transizioni offensive”

