NBA, Knicks: 10-day contract per Jacob Toppin

I New York Knicks rimpolpano le file in vista della ripresa della regular season dopo l’All-Star Break. La franchigia della Grande Mela ha firmato Jacob Toppin e DaQuan Jeffries con due 10-day contracts. Ad annunciarlo ufficialmente è stata la stessa squadra giovedì 22 febbraio.

Il primo è diventato volto noto a molti proprio negli ultimissimi giorni, avendo partecipato allo Slam Dunk Contest. Ma il nome – o meglio il cognome – lo rendeva già facilmente associabile a un altro giocatore della lega. Vale a dire, ovviamente, il fratello maggiore Obi Toppin, oggi in maglia Pacers. Jacob, 23 anni, ha giocato solo cinque partite con i Knicks in questa stagione. Nelle poche presenze ha registrato una media di 6.6 minuti giocati, 2.6 punti (con il 56% di tiro) e 1.2 rimbalzi a partita. Ha però stupito con la squadra affiliata di G-league, in cui viaggiava a 21.9 punti e 8.7 assist di media a partita.

DaQuan Jeffries, 26 anni, torna ai Knicks dopo aver partecipato a qualche gara in più. Sono 10 le presenze in stagione con una media di 3 minuti a partita, con 1.1 punti e 0.5 rimbalzi. Anche lui, come Toppi, ha impressionato in positivo coach Thibodeau per il rendimento con la canotta dei Westchester Knicks: 23.2 punti e 6.4 rimbalzi in 10 gare. Due aggiunte mirate con l’obiettivo di tamponare le falle del roster, lasciate dai lunghi infortuni di Julius Randle e OG Anunoby.

I Knicks ricominceranno la loro regular season stanotte contro i Philadelphia 76ers. Jeffries e Toppin saranno quindi disponibili per le sfide contro Philly, Boston, Detroit, New Orleans e Golden State.

