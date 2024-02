NBA, spettacolo Wembanyama: tripla doppia con 10 stoppate contro Toronto

Victor Wembanyama ha regalato ai suoi San Antonio Spurs la vittoria su Toronto, dopo ben sette sconfitte di fila. Il francese ha gettato le basi sin dall’inizio della partita con una stoppata, una tripla e una schiacciata in transizione. Al termine del primo tempo, il lungo – in campo per 15 minuti – aveva già registrato 19 punti, 6 rimbalzi, 5 assist e 3 stoppate… terminando l’incontro successivamente con un bottino di 27 punti, 14 rimbalzi, 10 stoppate e 5 assist.

“Wemby” ha stabilito un nuovo record in carriera, cancellando il suo precedente record di 8 stoppate contro i Grizzlies all’inizio della stagione. Miglior stoppatore della lega, Victor succede a Clint Capela con la sua insolita tripla doppia. Lo svizzero era stato l’ultimo ad aver realizzato un’impresa del genere nel gennaio 2021 con una prestazione da 13 punti, 19 rimbalzi e 10 stoppate, contro Minnesota.

Victor Wembanyama è diventato l’ottavo rookie a registrare 10 stoppate in una partita. Entra a far parte di un club molto esclusivo dove troviamo Josh Smith nel 2004, David Robinson, Ralph Sampson, Manute Bol, Dikembe Mutombo, Harvey Catchings e Mark Eaton. Ricordiamo che le stoppate vengono prese in considerazione solo dal 1973, e quindi sono esclusi giocatori come Wilt Chamberlain, Bill Russell o Kareem Abdul-Jabbar. È anche il primo rookie a segnare una tripla doppia punti/rimbalzi/muro dai tempi di David Robinson nel 1990.

