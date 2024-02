NBA, Draymond Green: “La mia squalifica? Una cosa positiva per Golden State”

Quinta vittoria consecutiva per i Golden State Warriors che nella notte hanno regolato anche gli Utah Jazz. Prestazione positiva per la compagine di coach Steve Kerr che con questa vittoria riesce a tornare con un record positivo (26-25) nella Western Conference e agganciare la decima posizione. Al termine della gara, Draymond Green ha parlato in questa maniera dell’attacco della sua squadra, sottolineando come l’assenza forzata dopo la sospensione per l’ormai noto episodio con Nurkic, abbia oggettivamente permesso ai californiani di trovare nuove opzioni:

“Onestamente penso che il fatto di aver saltato tutte quelle partite [12 N.d.R.] abbia aiutato la squadra, Jonathan Kuminga è esploso, diventando a tutti gli effetti la nostra seconda opzione in attacco. Il nostro attacco non sembra più lo stesso. Con questo non voglio dire che io desiderassi essere sospeso o che sia stata una cosa buona”.

