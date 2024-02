Mercato NBA, Kyle Lowry torna a casa: ai Sixers per il resto della stagione

L’interesse era concreto. Una volta formalizzato il buyout – 2.8 milioni di dollari – dagli Hornets, Kyle Lowry chiuderà il cerchio della sua carriera accasandosi ai Philadelphia 76ers fino a fine stagione. L’agenzia Priority Sports, che ne cura gli interessi sportivi, ha condiviso un video ufficializzando l’accordo sulle note di I’m coming home.

.@Klow7’s announcement that he’s signing with the @sixers! 🔔🔴🔵 pic.twitter.com/myoQ1ZRK4v

— Priority Sports (@PrioritySports) February 11, 2024