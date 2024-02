Risultati NBA, No Embiid no party Phila perde ancora in casa

Ancora non si vede luce alla fine di questo tunnel che vede Philadelphia giocare senza Embiid e spesso senza riuscire a stare neanche quasi in partita. Embiid mancherà per più di un mese, e ad oggi quella di questa notte è la 4ª sconfitta consecutiva, 2-8 contando le ultime 10.

Questa sera la partita c’è stata, perchè Trae Young ha dovuto fare gli straordinari con i suoi 37 punti di cui alcuni molto importanti nell’ultimo quarto il tutto accompagnato con 12 assist. Molto bene anche Okongwu con 21 punti ed il 75% dal campo e Saddiq Bey con 18 punti e 11 assist. La stella di Atlanta riconosce le difficoltà di Philadelphia in questo momento:

“Non è un posto facile dove venire a giocare, quindi venire qui e vincere è sempre una grande cosa per noi.”

Nonostante un palazzetto che ha cercato fino all’ultimo di trascinare i Sixers e un Kelly Oubre Jr. da 28 punti e 12 rimbalzi, la mancanza dell’MVP è troppo grande ancora per battere squadre di questo calibro in cerca di vittorie importanti per entrare nel Play-in. Phila ha cercato di muoversi sul mercato prendendo Buddy Hield e Cameron Payne, che hanno chiuso la partita con 20 punti ciascuno.

Un buon inizio per i due arrivati che sicuramente saranno una grande arma in più quando anche Embiid tornerà a pieno regime.

