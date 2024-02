All-Star NBA, ecco tutti i partecipanti alle Skill Challenge

L’All-Star Saturday Night è meglio dell’All-Star Game. Si può prendere come assioma vero per tutti gli appassionati di basket. Non solo per la maggiore spettacolarità. Ma anche perché queste sfide i giocatori le vogliono vincere per davvero. Il sorriso sul volto rimane, ma la mano è decisamente a una temperatura più simile a quella di partita. Il menù è il solito: Skills Challenge, 3-Point Contest e Slam Dunk Contest. Un’attrattiva tale che la NBA ha deciso di tenere la serata di sabato non al Gainbridge Fieldhouse dei Pacers ma alla Lucas Oil Arena. Un palazzetto da 18mila posti contro uno stadio da 70mila con un parquet a led nuovo di zecca.

La NBA ha già reso noti i nomi dei giocatori che prenderanno parte alle sfide di sabato 17 febbraio. Vediamo quali sono:

Skills Challenge

Saranno tre le squadre che si sfideranno nella classica combinata a spicchi di passaggio, tiro, corsa e palleggio. Il team delle prime scelte assolute (Victor Wembanyama, Anthony Edwards, Paolo Banchero), il team All-Stars (Scottie Barnes, Trae Young, Tyrese Maxey) e il team Indiana Pacers (Tyrese Haliburton, Bennedict Mathurin, Myles Turner)

3-Point Contest

Una delle sfide più ambite dai giocatori. Non a caso tra i partecipanti ci sono nomi di tutto rispetto. A partire da Damian Lillard dei Milwaukee Bucks. Passando per Jalen Brunson, Tyrese Haliburton, Lauri Markkanen, Donovan Mitchell, Tyrese Maxey e Karl-Anthony Towns. Ma anche specialisti come Malik Beasley. Non bisogna poi dimenticarsi della storica sfida – benché a sé stante – tra Steph Curry e Sabrina Ionescu.

Dunk Contest

I partecipanti alla sfida delle schiacciate saranno solo 4. Un solo All-Star, Jaylen Brown. Un rookie rivelazione, Jaime Jaquez Jr. Il vincitore della scorsa edizione nonché G-Leaguer per la franchigia dei Magic, Mac McClung. E il rookie undrafted free agent Jacob Toppin. Quattro nomi che avranno la responsabilità di risollevare la nomea di una competizione che negli ultimi anni ha deluso.

