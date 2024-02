Mercato NBA, i 76ers interessati a Lowry in caso di buyout

Un Trade Deadline Day sicuramente indaffarato per Daryl Morey, che è riuscito a portare ai Philadelphia 76ers un giocatore del calibro di Buddy Hield. Certo, l’assenza prolungata cui sarà costretto Joel Embiid non aiuta. Ma dal front office dei 76ers sembrano tutti pronti a fare ogni mossa possibile per garantire la massima competitività alla squadra di Nick Nurse. Anche tramite i giocatori che raggiungono con le loro franchigie un accordo per un buyout. In poche parole una rescissione consensuale a termini favorevoli per la franchigia e per il giocatore, che viene pagato senza dover scendere in campo.

Marc Stein, insider NBA, ha rivelato che Kyle Lowry è la priorità assoluta dei Philadelphia 76ers nel mercato dei buyout. Ovviamente solo nel caso in cui la guardia 37enne dovesse negoziare la sua cessione con gli Charlotte Hornets. E proprio la mossa di scaricare il contratto di Danuel House a Detroit fa pensare che questa possibilità sia molto concreta. Grazie a questa transazione, infatti, Morey ha creato flessibilità sufficiente per ingaggiare Lowry rimanendo al di sotto del tetto salariale.

Un’aggiunta – quella di Lowry – che garantirebbe maggiore profondità al roster di Philly. Ma soprattutto durante i Playoff garantirebbe la presenza di un veteranissimo in spogliatoio. Di un giocatore che il suo anello al dito lo ha già e che sa cosa ci vuole per poterlo conquistare. Inoltre, romanticamente, la mossa riunirebbe Lowry con Nick Nurse, con il quale si è già assicurato un campionato NBA durante il loro periodo con i Toronto Raptors. E, con i 76ers, Lowry tornerebbe nella sua città natia, dove ha studiato e giocato con Villanova.

