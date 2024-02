Brutte notizie in casa Knicks, Anunoby out almeno 3 settimane

Una trade che ha letteralmente svoltato il campionato per i New York Knicks. E ora la strada torna a farsi in salita. Dopo il ko di Julius Randle, anche OG Anunoby sarà costretto ai box da un infortunio. Secondo l’insider di ESPN Adrian Wojnarowski, l’ex Raptors dovrà rimanere out almeno 3 settimane dopo essersi sottoposto a un intervento chirurgico per rimuovere frammenti ossei dal gomito destro. Complicazione che già gli aveva fatto saltare le ultime cinque gare.

OG Anunoby had successful surgery to remove a loose bone fragment from his right elbow. He will be re-evaluated in 3 weeks. — NY_KnicksPR (@NY_KnicksPR) February 8, 2024

Le tempistiche sono però ancora fumose. Ci si aspetta, infatti, che tra 21 giorni Anunoby possa iniziare a riprende le attività cestistiche di allenamento. Ma da lì a rimettere piede sul parquet c’è una bella differenza. Se tutto dovesse andare per il meglio, possiamo aspettarci di rivederlo giocare per inizio/metà marzo. Insomma, una timeline che non lo precluderebbe dai Playoff.

Rimane però una perdita pesante per la squadra di coach Thibodeau. Anunoby ha giocato 14 partite da quando è arrivato a New York, con una media di 15.6 punti e 4.6 rimbalzi. Cifre che non rendono giustizia alle prestazione e all’apporto fornito ai bluarancio. Che ora siedono al quarto posto della Eastern Conference, ma a sole 4 gare dalle posizioni per il Play-in. Per questo, l’acquisizione via trade di Bojan Bogdanovic si dovrebbe rivelare quanto mai cruciale, andando a coprire la voragine nelle posizioni 3 e 4 lasciata proprio da Anunoby e Randle.

