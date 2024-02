NBA, 43 punti e vittoria: Bradley Beal felice per il suo ritorno a Washington

Sconfitti in Indiana, Orlando e venerdì sera ad Atlanta, i Phoenix Suns volevano concludere decentemente il loro giro di trasferte ad Est di sette partite. Nella notte sono riusciti a regolare i Washington Wizards, dominando il match dal primo all’ultimo secondo. Peraltro, è stata occasione per Bradley Beal di tornare nella città capitolina per la prima volta dalla trade che l’ha portato in Arizona. Il giocatore si è messo in evidenza con ben 43 punti a referto (di cui 26 arrivati nel solo primo tempo). I tifosi di casa gli hanno tributato una standing ovation.

Dall’altra parte, Washington era priva di Kyle Kuzma e Marvin Bagley III. Di fronte al talento di questi Suns e alla grande forma mostrata da Bradley Beal, la compagine capitolina ha dovuto subito affrontare i fatti. Sotto di 21 lunghezze all’intervallo, poi a -30 alla fine del terzo quarto, i padroni di casa hanno necessità di mettere in archivio un match mai in equilibrio.

