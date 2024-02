NBA, Philadelphia cauta dopo l’infortunio di Embiid: tempi di rientro da valutare

Nella notte sono arrivati i primi aggiornamenti in seguito all’infortunio di Joel Embiid accusato lo scorso 31 gennaio, dopo un contatto duro con Jonathan Kuminga. Ovviamente assente ieri notte contro i Jazz, Embiid ha riportato una lesione al menisco laterale del ginocchio sinistro. I Sixers non hanno però specificato l’entità dell’infortunio. Questa la nota rilasciata dalla stessa franchigia:

“Embiid, in accordo con lo staff medico dei Sixers e ascoltato il parere di diversi specialisti, non sarà disponibile per il weekend, in attesa di definire la terapia di recupero più indicata”

Prima di infortunarsi contro gli Warriors, l’MVP del 2023 aveva saltato cinque partite a causa dello stesso ginocchio. Complessivamente, in questa stagione, il giocatore ne ha quindi saltate 13, avvicinandosi sempre di più al limite fissato dalla NBA (massimo 18 partite ai box) oltre cui non avrà più diritto a trofei e riconoscimenti di fine anno, come MVP e All-NBA Teams. Inoltre, è difficile immaginare che Embiid partecipi al prossimo All-Star Game. Titolare dopo essere stato scelto dal pubblico, dai media e dai giocatori, il pivot di Philly dovrebbe logicamente lasciare il suo posto ad un altro all’interno della Eastern Conference.

