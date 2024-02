Il Salary Cap NBA dovrebbe crescere ulteriormente nel 2024/2025: le ultime proiezioni

Anche se ha rivisto al ribasso le sue previsioni rispetto allo scorso giugno (un milione di dollari in meno), la NBA prevede comunque un aumento del Salary Cap per quanto riguarda la prossima stagione. Pertanto, il monte ingaggi autorizzato per ciascuna franchigia dovrebbe assestarsi sui 141 milioni di dollari (e non 142 come previsto), rispetto ai 136 milioni di dollari della stagione in corso. Si tratta di un aumento di poco inferiore al 4%.

Ogni franchigia, avrà un Salary Floor (spesa minima da raggiungere) di 127 milioni di dollari. Per quanto riguarda la Luxury Tax, invece, il limite dovrebbe essere fissato a 172 milioni di dollari. Ciò consentirà ai GM NBA di spendere, al massimo, il 22% in più rispetto all’importo del Salary Cap.

