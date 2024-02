NBA, Jayson Tatum su Kristaps Porzingis: “È la mia spalla, come Gasol con Kobe”

I Boston Celtics sono reduci dalla vittoria di martedì notte contro gli Indiana Pacers per 129-124. Grandi protagonisti di serata sono stati Jayson Tatum, il quale ha messo a segno 30 punti, conditi da 7 rimbalzi e 7 assist e Kristaps Porzingis, autore di una doppia doppia da 17 punti e 12 rimbalzi. Questo successo ha permesso ai Celtics di consolidare il primo posto nella Eastern Conference con un record di 37-11.

Boston si conferma come la candidata principale alla conquista del titolo NBA, che ormai manca dal lontano 2008. Un’eventuale vittoria consentirebbe ai Celtics di conquistare il titolo numero diciotto della loro storia, staccando gli acerrimi rivali dei Los Angeles Lakers. Tuttavia, nonostante la grande rivalità tra le due franchigie, Tatum non ha mai fatto segreto di considerare Kobe Bryant come suo giocatore preferito di ogni epoca.

A questo proposito, ecco come si è rivolto alla giornalista di ESPN Ramona Shelburne in merito al rapporto con Porzingis:

“Kobe ha davvero avuto bisogno di una spalla come Pau Gasol per la conquista dei sui ultimi due titoli NBA. Penso di aver trovato in Kristaps il tassello mancante per la conquista del titolo. Il nostro modo di giocare e la sintonia che si è creata mi ricorda molto il rapporto tra Kobe e Paul.”

Parole di grande rispetto quelle espresse da Tatum nei confronti del lettone, il quale è letteralmente esploso in questa stagione, dopo aver passato momenti altalenanti nel corso degli ultimi anni. Infatti viaggia a medie di 19.4 punti con 6.9 rimbalzi a partita, tirando con il 52.1% dal campo.

Come è noto, la coppia formata da Bryant e Gasol fu in grado di conquistare due titoli NBA consecutivi tra il 2009 e il 2010. Staremo a vedere se i due giocatori di Boston saranno in grado di replicare l’impresa.

