NBA All-Star Game 2024, annunciati i titolari della partita delle stelle

Sono ufficialmente terminate le votazioni per l’All-Star Game 2024 e di conseguenza la NBA ha annunciato i titolari della partita delle stelle che si terrà il prossimo 18 febbraio alla Gainbridge FieldHouse di Indianapolis. Come già ampiamente detto, la 73esima edizione dell’All-Star Game che si giocherà nella casa degli Indiana Pacers vedrà il ritorno del vecchio format in cui a sfidarsi saranno i migliori della Western Conference contro quelli della Eastern Conference. Si ripartirà dal record complessivo di 37-29 in favore della compagine dell’Est, maturato nelle edizioni dal 1951 fino al 2017.

I due capitani saranno i due più votati: LeBron James per la Western Conference giunto alla 20esima nomina per partecipare ad un All-Star Game, superando così Kareem Abdul-Jabbar in cima a questa speciale classifica e Giannis Antetokounmpo per la Eastern Conference. Andiamo quindi a scoprire insieme i quintetti delle due Conference.

Eastern Conference

Guidati da Giannis Antetokounmpo, i titolari per la Eastern Conference saranno il suo compagno di squadra ai Milwaukee Bucks Damian Lillard, Tyrese Haliburton che giocherà per la prima volta in quintetto davanti proprio ai suoi tifosi, il detentore del maggior numero di punti segnati in una partita delle stelle (55) Jayson Tatum e l’MVP della lega in carica Joel Embiid. Di seguito il quintetto della Eastern Conference:

Giannis Antetokounmpo – Milwaukee Bucks – 31.3 punti, 11.7 rimbalzi e 6.2 assist Damian Lillard – Milwaukee Bucks – 25.3 punti, 4.3 rimbalzi e 6.8 assist Tyrese Haliburton – Indiana Pacers – 23.6 punti, 4.1 rimbalzi e 12.6 assist Jayson Tatum – Boston Celtics – 27 punti, 8.4 rimbalzi e 4.4 assist Joel Embiid – Philadelphia 76ers – 36.1 punti, 11.6 rimbalzi e 5.9 assist

Western Conference

Oltre al capitano LeBron James, il quintetto della Western Conference potrà contare su Luka Dončić, Shai Gilgeous-Alexander preferito a Steph Curry, l’MVP in carica delle Finals Nikola Jokić e Kevin Durant giunto alla 14esima convocazione in carriera.

LeBron James – Los Angeles Lakers – 24.8 punti, 7.2 rimbalzi e 7.4 assist Luka Dončić – Dallas Mavericks – 33.6 punti, 8.5 rimbalzi e 9.3 assist Shai Gilgeous-Alexander – Oklahoma City Thunder – 31.1 punti, 5.6 rimbalzi e 6.4 assist Kevin Durant – Phoenix Suns – 29.1 punti, 6.4 rimbalzi e 5.7 assist Nikola Jokić – Denver Nuggets – 26.2 punti, 12 rimbalzi e 9.1 assist

Le riserve della partita delle stelle verranno invece svelate nella giornata di giovedì 1 febbraio.

