All-Star Game NBA 2024, qual è la squadra favorita tra Western e Eastern Conference

Ci avviciniamo al consueto appuntamento con l’All-Star Game NBA 2024 dove – come sempre – scenderanno in campo le migliori stelle della lega. Dare un pronostico non è certamente facile, ma si tratta dell’ennesima occasione per gli appassionati di pronostici che si accingono a studiare la situazione su www.gazzabet.it

Prima di partire a definire la reale compagine favorita, è giusto andare a vedere come si sono formati entrambi i roster e qual è il format su cui si basa l’All-Star Game in programma ad Indianapolis.

All-Star Game NBA 2024: i giocatori in campo e la squadra favorita

Partiamo da una sorpresa: per la prima volta dal 2013, Stephen Curry non sarà clamorosamente in campo. Steph paga forse le prestazioni non troppo esaltanti da parte dei suoi Golden State Warriors, in ritardo ad Ovest. Sarà una gara delle stelle che non vedrà quindi il nativo di Akron al via.

Detto questo, ci sono poi numerose conferme. Una su tutte? LeBron James sarà il capitano della Western Conference, mentre Giannis Antetokounmpo sarà il leader della Eastern Conference.

Titolari Team Western Conference

Da sottolineare anche la presenza, nel quintetto titolare, da parte di Shai Gilgeous-Alexander, protagonista di una stagione davvero positiva con i suoi Oklahoma City Thunder. Rimanendo ad Ovest, non potevano mancare Luka Doncic – ormai stabile all’interno degli All-Star Game – così come Kevin Durant e Nikola Jokic.

Tornando a LeBron James, dobbiamo evidenziare come la stella dei Lakers abbia registrato l’ennesimo record: infatti, il Prescelto, giocherà il suo 20esimo All-Star Game in carriera, battendo il record detenuto da Kareem Abdul-Jabbar (fermo a 19). Kobe Bryant (18) era invece già stato superato lo scorso anno.

LeBron is the first player EVER with 20 #NBAAllStar selections! 👑 pic.twitter.com/CB3DqgwRaT — NBA (@NBA) January 26, 2024

Titolari Team Eastern Conference

Ad Est, il quintetto sarà formato – oltre allo stesso Antetokounmpo – da Damian Lillard, compagno di squadra del greco ai Milwaukee Bucks, Joel Embiid, Jayson Tatum e Tyrese Haliburton. Quest’ultimo – vista anche la sede di organizzazione dell’All-Star Game – sarà uno dei grandi attenzionati per la partita delle stelle.

Fuori dal quintetto, ma in attesa di essere riserve?

Oltre a Stephen Curry, dobbiamo andare ad indicare altri esclusi di primo piano come Anthony Edwards, Kyrie Irving, Anthony Davis, Kawhi Leonard, Paul George e Alperen Sengun. Mentre ad Est non sono stati selezionati Trae Young, Donovan Mitchell e Jalen Brunson.

Ovviamente, nel momento in cui scriviamo, non sappiamo ancora se uno di questi giocatori verrà effettivamente selezionato come riserva in vista del match di Indianapolis. In attesa di conoscere l’intero roster, è difficile indicare una reale favorita, ma la sensazione è che ad Ovest abbiano le armi migliori.

Quali sono le altre competizioni presenti durante l’All-Star Weekend

Durante l’All-Star Weekend 2024 che durerà tre giorni, diverse le competizioni programmate a partire dal Rising Stars di venerdì notte, fino alla serata di sabato che metterà in evidenza Skills Challenge, 3-point Challenge e Slam Dunk Contest.

Tanti i nomi di spicco tra i rookie da poter ammirare, a partire – ovviamente – da quello di Victor Wembanyama. Non solo lui, ma anche Chet Holmgren (Oklahoma City Thunder), Jaime Jaquez. Jr. (Miami Heat), Dereck Lively II (Dallas Mavericks), Brandon Miller (Charlotte Hornets), Brandin Podziemski (Golden State Warriors), Cason Wallace (Oklahoma City Thunder), Bilal Coulibaly (Washington Wizards), Keyonte George (Utah Jazz), Jordan Hawkins (New Orleans Pelicans) e Scoot Henderson (Portland Trail Blazers). Da segnalare, tra i sophomore, Paolo Banchero.

La sfida da 3 punti vedrà invece Stephen Curry come assoluto protagonista (dovrà difendere il suo titolo personale), contro Sabrina Ionescu. In questo senso, il play degli Warriors tirerà dalla linea dei 3 punti NBA con palloni da basket NBA, mentre la Ionescu si atterrà alla distanza e alla palla WNBA.

Rimaniamo invece in attesa di conferme ufficiale per quanto riguarda i partecipanti dello Slam Dunk Contest 2024 e lo Skills Challenge.

Leggi Anche:

NBA, multa da 40k dollari per Anthony Edwards dopo i commenti sugli arbitri

NBA, i Knicks non si fermano più: contro Utah arriva l’ottava vittoria consecutiva