NBA, Kevin Durant applaudito e fischiato al suo ritorno a Brooklyn: “Mi piace mettere a tacere la gente”

Ieri notte Kevin Durant ha fatto il suo ritorno in quel di Brooklyn dopo aver detto addio alla Grande Mela la scorsa estate per unirsi ai Phoenix Suns. C’era curiosità per capire l’accoglienza da parte dei tifosi newyorchesi, i quali hanno applaudito e – contemporaneamente – fischiato l’ex ala dei Nets. La franchigia, invece, ha mostrato un video tributo per ricordare i trascorsi dello stesso KD con la canotta di Brooklyn. Queste le parole di Durant nel post-gara a riguardo:

“Sono persone di classe. Apprezzano tutti quelli che hanno indossato questa maglia, anche se si tratta di un contratto di dieci giorni. È una grande franchigia. Li rispetto.”

Detto questo, Durantola ha chiuso la sua personalissima prestazione con un bottino di 33 punti (10/16 al tiro) nella vittoria di Phoenix sul campo nemico del Barclays Center. Tra le altre cose, la stella dei Suns ha avuto anche qualche discussione con qualcuno del pubblico: