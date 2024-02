NBA, Rasheed Wallace su Michael Jordan: “Era un difensore sopravvalutato”

Capita molto frequentemente di ascoltare critiche da parte di ex giocatori NBA sull’evoluzione che la lega ha subito negli ultimi anni. Tuttavia, l’ex giocatore dei Detroit Pistons Rasheed Wallace, campione NBA 2004, non ha criticato la situazione attuale, ma bensì l’epoca a lui precedente, ovvero gli anni ’90.

Non solo, ha definito Michael Jordan, colui che per antonomasia è ritenuto essere il giocatore di basket più forte di tutti i tempi, come difensore sopravvalutato. Ecco come si è espresso a questo proposito:

“Ritengo che Michael Jordan non fosse un difensore così forte come decantato. La mia non è una critica rivolta solo ed esclusivamente a Jordan, ma a tutto il sistema difensivo di quegli anni. Secondo me la difesa a cavallo degli anni ottanta e novanta è sempre stata sopravvalutata. Sono consapevole che le mie affermazioni attireranno aspre critiche, ma onestamente non mi interessa.”

L’ex giocatore ha così proseguito:

“Provate a guardare qualche spezzone di partita di quegli anni su YouTube e vi assicuro che io ne ho visti molti. Si vede chiaramente che i difensori lasciavano molto spazio agli attaccanti per poter penetrare in aerea liberamente. Dopo di che, l’attaccante lanciato a canestro veniva fermato duramente, in una maniera che al giorno d’oggi non sarebbe più concessa. Siamo sicuri che questa fosse una buona difesa? O solamente una difesa fisica? C’è una grande differenza tra questi due concetti.”

Sicuramente il modo di difendere di quel periodo era molto più fisico rispetto ad oggi. Tuttavia, definire un intero sistema di difensori del calibro di Jordan, Scottie Pippen, Patrick Ewing e Dennis Rodman come sopravvalutato pare un’esagerazione. Basti pensare che MJ venne inserito per ben nove volte nel miglior quintetto difensivo della lega e vinse per ben tre volte il Defensive Player of the Year.

Staremo a vedere come il suddetto interessato risponderà alle dure critiche ricevute da parte di Wallace.

