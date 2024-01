NBA, season high per Nikola Jokic: 42 punti e Denver vola

Ieri notte abbiamo assistito all’ennesimo dominio totale di Nikola Jokic. Questa volta la vittima è stata Washington che nella sconfitta subita in casa per 104 a 113 si è trovata di fronte un giocatore semplicemente troppo forte per poter anche pensare di stare in partita. Oggettivamente, non c’è mai stata speranza per i capitolini. Il rientrante Gafford non ha potuto fare nulla contro il serbo che ha firmato il suo season high da 42 punti con il 75% dal campo, accompagnati da 12 rimbalzi, 8 assist.

Per Jokic ora ci sono prima i Pacers e poi i Knicks, prima di arrivare di nuovo alla sfida tra i due ultimi MVP contro Philadelphia, giocata e persa dai Nuggets cinque giorni fa.

“È lui il più forte di tutti ”

Cosi commentava scorsa settimana Embiid, e se anche l’MVP della passata stagione lo dice.

Leggi anche:

NBA, i Lakers superano Portland con un super Russell e un LeBron James da 28 punti

NBA, Kevin Durant segna 40 punti e Phoenix supera Indiana

NBA, i Clippers vincono in rimonta contro Brooklyn