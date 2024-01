NBA, Joel Embiid segna 70 punti contro San Antonio ed entra nella storia

A Philadelphia ricorderanno a lungo la partita giocata nella notte italiana. Joel Hans Embiid, l’MVP in carica della lega, è diventato il nono giocatore nella storia della NBA a segnare almeno 70 punti in una partita. Ne ha segnati proprio 70, insieme anche a 18 rimbalzi e cinque assist, ed è diventato il giocatore con più punti segnati in una partita nella storia dei Sixers. Non era un record facile da battere, visto che il primato apparteneva a Wilt Chamberlain. Embiid ha detto che è qualcosa di grande trovarsi nelle stesse conversazioni di Wilt:

“Ovviamente, Wilt ha realizzato… tutto quello che c’è nella storia della lega, e della pallacanestro in generale. Quindi è parecchio bello essere nella stessa conversazione con lui”

Per segnare 70 punti, Embiid ha ovviamente avuto bisogno di prendere una grande quantità di tiri. Il centro di origine camerunense ha finito la serata con 24/41 dal campo, 1/2 da tre e 21/23 dalla linea del tiro libero. I compagni, vedendo che i tiri continuavano a entrare uno dopo l’altro, non hanno mai smesso di cercarlo. Embiid ha raccontato di essersi anche raccomandato con loro:

“E’ stata una grande notte. Ho continuato sempre a segnare. Come ho già detto in passato, molti dei miei compagni sono estremamente altruisti e continuavano a darmi la palla, io dovevo solo segnare. L’unica cosa che ho detto ai miei compagni era di non forzare i passaggi. Giochiamo a pallacanestro. Se sono libero, passatemela, altrimenti fate la giocata giusta. Credo che, quando prendi 40 tiri, dovresti avere una grande serata. In realtà ero arrabbiato con me stesso, perché ho sbagliato parecchi tiri facili che ho sempre segnato in stagione. Molti tiri in sospensione. Ma quando ti prendi così tanti tiri, cosa che non avrei mai pensato di fare in vita mia, allora avrai una grande serata”

La prestazione di stanotte segna ovviamente il nuovo career high in carriera per Embiid in NBA. Nella notte italiana Karl Anthony Towns ha quasi pareggiato la sua performance, segnando 62 punti nella sconfitta contro Charlotte. Secondo ESPN Stats & Information, Embiid e Towns sono diventati la quarta coppia di giocatori NBA a segnare almeno 60 punti nella stessa giornata.

