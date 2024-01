NBA, i Clippers vincono in rimonta contro Brooklyn dopo un ultimo quarto da 41-15

Dopo essere stati sconfitti per tre quarti, i Los Angeles Clippers si sono trasformati completamente negli ultimi 12 minuti di gioco, rifilando un parziale da 41-15 ai Brooklyn Nets. Tanto è bastato per raccogliere una preziosa vittoria, l’ennesima, che catapulta i californiani in quarta posizione ad Ovest. Kawhi Leonard ha segnato 14 dei suoi 21 punti negli ultimi cinque minuti, con i Clippers che hanno rimontato uno svantaggio di 18 punti grazie ad un 22-0 rifilato a fine match.

Eppure il confronto tra le due compagini era cominciato con un 16-0 a favore di Brooklyn, prima del rientro da parte della squadra di Tyronn Lue. Queste le parole di James Harden a riguardo:

“Ci hanno dato un pugno in bocca immediatamente, ma nell’ultimo quarto abbiamo giocato da Clippers. Il resto è stata storia”

Russell Westbrook ha aggiunto 23 punti dalla panchina, mentre Kawhi Leonard ha registrato 21 punti, 4 rimbalzi e 4 assist in 37 minuti di gioco. George ha chiuso invece con soli 12 punti e sette rimbalzi.

