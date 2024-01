Risultati NBA, i Knicks asfaltano Toronto nel segno di Jalen Brunson

Una partita senza storia. Nel giorno del ritorno di RJ Barrett e Immanuel Quickley al Madison Square Garden e della sfida al suo passato per OG Anunoby, i New York Knicks non hanno lasciato scampo ai Toronto Raptors. Il distacco finale di 26 punti (126-100) è maturato tutto nel secondo tempo, che i padroni di casa hanno dominato 67-43.

Per i bluarancio una vittoria nel segno del solito Jalen Brunson. Per la guardia ex-Mavs una notte da 38 punti (13/23 dal campo) e 9 assist. Rendimento che di certo non sorprende. Da quando è andata in porto la trade che ha portato Anunoby alla corte di Thibodeau, i Knicks sono 9-2 e Brunson sta viaggiando a una media di 29 punti e 8.4 assist a partita. Con lui in campo, i newyorkesi segnano addirittura +18 punti rispetto agli avversari. Analogo discorso vale per Julius Randle, che sembra aver alzato il suo livello di gioco. Stanotte per l’ala grande una tripla doppia da 18 punti, 16 rimbalzi e 10 assist.

Come ha spiegato Brunson a fine gara:

“In campo siamo molto sciolti. Credo che l’intesa non sia spiegabile a parole. Siamo in grado di alimentarci a vicenda. Cerchiamo di fare delle buone giocate e di essere aggressivi. Siamo entrati in sintonia, quindi dobbiamo continuare a fare quello che stiamo facendo, a darci fiducia a vicenda e ad andare avanti”.

Per OG Anunoby una partita statistica non eccelsa (14 punti e 7 rimbalzi in 37 minuti), ma la sua importanza nello scacchiere dei Knicks è già più che evidente.

“Anche le giocate che non vengono riportate sul tabellino. Palle rubate, stoppate. Anche solo contestare un tiro o un closeout che costringe a un errore. Tutte le piccole cose che non vengono notate, io cerco di farle”.

Serata dolceamara, invece, per Barrett e Quickley. Per il canadese – il migliore dei suoi – 20 punti e 8 rimbalzi. E il ringraziamento dopo il video tributo del MSG:

“È stato fantastico. Grazie ai tifosi. Non pensavo che avremmo ricevuto un tributo. Ho apprezzato molto il tempo trascorso qui. Ho provato molte emozioni. È stato divertente giocare di nuovo a basket qui contro i tuoi amici”.

Leggi Anche:

NBA, Danilo Gallinari commenta il suo esordio con Detroit: “Felice di come ho giocato”

NBA, finale thriller a Houston: i Rockets la spuntano su Utah

Niente festa al debutto di Siakam, i Pacers vanno ko a Portland