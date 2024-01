NBA, i 52 punti di Booker stendono New Orleans e Phoenix vince

Chissà se davvero i Suns dei big 3 hanno finalmente trovato la giusta chimica. Quarta vittoria consecutiva, che mette per l’ennesima volta in luce solo 2 dei 3 giocatori di riferimento per coach Frank Vogel. Durant con il solito cartellino timbrato fa 26 punti e il 58% dal campo, mentre ancora una volta in ombra Bradley Beal con solo 13 punti. Quest’ultimo continua ad avere continue difficoltà tra adattamento ed infortuni che non ci permettono di vedere ancora il giocatore di Washington.

La partita è stata dominata da D-Book che sfodera una delle sue prestazioni offensive con numeri da capogiro. Season High da 52 punti di cui 25 nel primo quarto vinto dai Suns 41-28.

” La mia motivazione oggi era avere 50 miei amici che hanno guidato per ore per venirmi a vedere”.

Si perché Booker ha giocato nella High School di Moss Point a circa 3 ore di distanza da New Orleans, anche se non siamo nuovi a prestazioni del genere del numero 1 dei Suns, dato che nonostante la grande prestazione, ancora siamo lontani da quel Career High di 70 punti messi a segno il 24 Marzo del 2017 contro i Celtics.

” Ci hanno messo sotto dal primo minuto”.

Confessa Willie Green allenatore dei Pelicans, che oggi non sono mai stati in partita. Alti e bassi in queste ultime cinque partite per la giovane squadra della Louisiana che non riesce a trovare continuità nonostante tutta la squadra al completo e uno Zion Williamson da 24 punti in 33 minuti giocati.

Ora la distanza al giro di boa tra i Suns ottavi e i Pelicans quinti si accorcia a solo 2 partite. Deve quindi ritrovarsi il prima possibile New Orleans se vuole centrare l’obiettivo Playoff quest’anno ed evitare il Play-In Tournament che tanto gli è costato lo scorso anno.