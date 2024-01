NBA, Danilo Gallinari commenta il suo esordio con Detroit: “Felice di come ho giocato”

Senza il suo consueto numero 8 sulla canotta, Danilo Gallinari ha fatto il suo esordio con i Detroit Pistons nelle scorse ore nel match perso dalla compagine di Monty Williams contro i Milwaukee Bucks con il punteggio di 135-141. Eppure, fino a metà quarto quarto i Pistons sembravano poter riuscire a chiudere la contesa con una W, prima della rimonta da parte della squadra del Wisconsin.

In tutto questo, il Gallo è riuscito a calcare il parquet, rimanendo in campo per 16 minuti in cui ha registrato 8 punti e un perfetto 1/1 da dietro l’arco e 5/5 ai tiri liberi. Una prestazione tutto sommata sufficiente per Danilo, coinvolto nella trade delle scorse settimane che lo ha portato da Washington ai Pistons. Queste le sue parole affidate su Twitter dopo il suo esordio:

Ora, la testa è verso il prossimo match in programma ancora contro i Milwaukee Bucks nella notte tra lunedì e martedì all’1 italiana.

Not the result we were hoping for but I’m happy for my debut.

The road is still long. Never give up 🔥@DetroitPistons #NBA #DetroitPistons pic.twitter.com/F8kWl8CHhN

— DANILO GALLINARI (@gallinari8888) January 20, 2024