Jokic-Murray show, per la prima volta i Celtics vanno KO a Boston

E alla fine quel record tanto inseguito non è arrivato. Per i Boston Celtics la striscia di vittorie casalinghe consecutive si ferma a 20 (27 se si conta anche la fine dell’ultima regular season: l’ultima sconfitta casalinga di Boston era stata una sconfitta al doppio overtime contro i New York Knicks il 5 marzo 2023). A interrompere l’imbattibilità… chi se non i campioni NBA in carica dei Denver Nuggets? Con un finale in volata Jokic & Co. sbancano 102-100 il fortino del TD Garden, un tabù per chiunque fino a oltre metà stagione.

A guidare i Denver Nuggets ovviamente il duo che già l’anno scorso ha portato a Mile High il Larry O’Brien Trophy. In primis Nikola Jokic: per lui 34 punti (14/22 dal campo), 12 rimbalzi e 9 assist. E non è da meno Jamal Murray, che ormai sembra davvero essere tornato più forte della sua versione pre-infortunio: 35 punti, 8 rimbalzi e 5 assist. A Denver bastano loro due. Micheal Porter Jr. e Aaron Gordon segnano 15 punti in due.

Merito di una grande difesa, che ha limitato uno dei più devastanti e variegati attacchi della lega a 39 punti nell’intero secondo tempo. Per i padroni di casa un buon Derrick White da 24 punti e un Kristaps Porzingis da 21. Male Jaylen Brown (solo 13 punti con 6/19 dal campo). Jayson Tatum – 22 punti e 8 rimbalzi per lui – ha in ogni caso nelle sue mani il possesso per pareggiare o vincere la partita. Ma il pallone arriva corto, cortissimo. Con l’impietoso quanto vero commento del telecronista ESPN Mark Jones.

"Tatum's turnaround jumper falling short in what feels like something we can see again in about five-and-a-half months, Doris, in June." Mark Jones on the call as the Nuggets hand the Celtics their first home loss of the season. pic.twitter.com/MCjV95pHEr — Awful Announcing (@awfulannouncing) January 20, 2024

Il record dei Boston Celtics, 32-10, rimane il migliore dell’intera NBA. Ma ora che il TD Garden è stato espugnato, forse i Celts potrebbero aver incrinato la loro arma in più. Complessivamente i Celtics hanno tirato con il 42.7% dal campo. Tatum e Brown hanno realizzato 15 tiri su 43 tentativi. Merito della difesa di Denver, ma anche colpa di un attacco che – almeno per questa notte – non ha ingranato la marcia.

