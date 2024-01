NBA, ai Knicks serve il miglior Jalen Brunson per sbarazzarsi degli Wizards

Sembrava una sfida piuttosto semplice quella contro i Washington Wizards per i New York Knicks, ma la gara del Madison Square Garden si è rivelata più ostica del previsto per i newyorkesi di coach Thibodeau che hanno dovuto chiedere gli straordinari a Jalen Brunson.

L’ex Dallas Mavericks si è reso protagonista di una serata da 41 punti a cui ha aggiunto peraltro 8 rimbalzi, 8 assist e 2 palle rubate con 14/27 al tiro complessivo ed ha guidato i suoi alla vittoria per 113-109.

Brunson ha inoltre segnato 20 dei suoi 41 punti finali nel quarto quarto e davanti ai media ha dichiarato di non cambiare approccio nell’ultimo periodo rispetto ai tre precedenti:

“Sei a fine partita, stai cercando di vincere, quindi è un po’ diverso. Ma voglio dire, l’approccio rimane lo stesso. Penso di avere la stessa mentalità offensiva”.

Anche l’head coach degli Wizards Wes Unseld Jr. ha riconosciuto l’ottima prestazione del numero 11 dei padroni di casa:

“È frustrante e va riconosciuto il suo merito: è molto difficile da marcare”.

Oltre a Brunson i Knicks trovano anche i 21 punti e 8 rimbalzi di Julius Randle e i 19 a testa di OG Anunoby e Donte DiVincenzo. I Knicks hanno raggiunto tra l’altro l’ottava vittoria nelle dieci partite da quando Anunoby è arrivato nella Grande Mela nella trade che ha portato Immanuel Quickley e R.J. Barrett ai Toronto Raptors.

Mentre gli Washington Wizards devono fare i conti con la 33esima sconfitta stagionale a fronte di sole 7 vittorie nonostante i 24 punti di Jordan Poole, la doppia doppia da 20 e 11 rimbalzi del neo arrivato Marvin Bagley III e i 15 a testa di Deni Avdija e di Kyle Kuzma.

