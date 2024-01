NBA, Dwyane Wade dona 3 milioni a Marquette: nasce una borsa di studio a suo nome

Charles Barkley, Grant Hill, Kevin Durant, Draymond Green… Le superstar di ieri e di oggi non esitano a mettere le mani in tasca per aiutare la loro ex università. È il caso oggi di Dwyane Wade che ha appena firmato un assegno di tre milioni di dollari a favore di Marquette University. Dwyane Wade – lo ricordiamo – ha giocato per Marquette dal 2001 al 2003, aiutando i Golden Eagles a raggiungere la Final Four nel 2003. Da allora non hanno più raggiunto questo livello. Shaka Smart, allenatore dei Golden Eagles, ha commentato in questa maniera la presenza dello stesso Wade nella giornata di ieri nel match contro Villanova:

“Dai suoi anni a Marquette ad oggi, Dwyane incarna i nostri valori fondamentali: connessioni umane, miglioramento personale e vittoria. L’eredità e l’impatto di Dwyane continuano a crescere. I nostri giocatori apprezzano davvero il suo forte legame e il suo impegno nei confronti del nostro programma, e i nostri futuri studenti-atleti saranno entusiasti di allenarsi sul campo che porterà il suo nome.”

La donazione di Dwyane Wade permetterà la nascita di una borsa di studio denominata “Wade Scholars” per studenti a basso reddito e aiuterà l’espansione strutturale del Centro di ricerca sulle prestazioni atletiche e le discipline umanistiche dell’università.

