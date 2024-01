NBA, Jimmy Butler torna col botto: 31 punti e vittoria contro Brooklyn

Nella notte, Jimmy Butler ha segnato 31 punti con 12 tiri, giocando ben 40 minuti nella vittoria per 96-95 sui Brooklyn Nets al Barclays Center. Tutto questo, dopo aver saltato 11 delle precedenti 12 partite per infortunio. In questo senso, Butler ha riferito di sentirsi in piena forma dopo il problema al piede accusato nelle scorse settimane.

“Son riuscito a trovare fin da subito il ritmo. I miei compagni mi hanno cercato spesso e volentieri. Ma più di ogni altra cosa sono felice che abbiamo vinto. Questo è tutto ciò che conta.”

Ha chiuso con 31 punti, cinque rimbalzi, quattro assist e due palle recuperate in 40 minuti.

“Stiamo bene. Dobbiamo solo continuare a giocare a basket nel modo giusto con o senza me, Tyler e Bam in formazione. Abbiamo sempre trovato il modo di vincere le partite. Continueremo a farlo. Ma mi piacerebbe avere sempre il quintetto titolare a disposizione perché insieme siamo una bella squadra.”

