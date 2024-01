NBA, i Lakers sorridono contro i Thunder. AD: “Dobbiamo concentrarci sulla difesa”

Dopo due sconfitte contro Jazz e Suns, i Los Angeles Lakers sono tornati a vincere nella notte italiana. La squadra di Darwin Ham ha battuto i Thunder sul punteggio di 112-105. Le due compagini sono rimaste appaiate per gran parte della partita, fino a che un parziale dei Lakers a fine terzo quarto ha creato un vantaggio incolmabile per gli avversari.

Il miglior giocatore della serata è stato Anthony Davis, che ha firmato una doppia doppia da 27 punti e 15 rimbalzi, con 9/17 dal campo. A fine partita AD ha parlato del legame in campo con LeBron e della mentalità difensiva della squadra:

“Ormai sono 5 anni che giochiamo insieme. LeBron è un grandissimo passatore. Noi due abbiamo una connessione unica… Con il tempo e gli allenamenti, con il sangue e il sudore che mettiamo in campo abbiamo quella connessione. Penso che la svolta inizia con noi che diamo qualcosa in più difensivamente. Siamo una buona squadra quando abbiamo una mentalità difensiva, e quando riusciamo a far vedere cosa possiamo fare in difesa, di solito vinciamo quelle partite”

Ham sembra deciso a far giocare un nuovo quintetto titolare, con Russell, Prince e Reddish ad accompagnare LeBron e AD. Vanderbilt partirà dalla panchina, mentre vedremo se il front office colmerà l’assenza di un centro “di ruolo” prima della trade deadline. Sicuramente i Lakers hanno diversi limiti, ma rimangono una squadra che fa paura alle avversarie, come ha detto l’head coach di OKC Mark Daigneault:

“Penso che i Lakers avessero un buon piano oggi. Hanno fatto un ottimo lavoro nel preparare la partita. Si sono meritati di vincere. Noi non abbiamo tirato bene e non abbiamo avuto un buon ritmo in attacco. Per alcuni versi è stato merito loro, per altri versi è stata colpa nostra. Certamente non è stata la nostra migliore partita, ma possiamo imparare qualcosa”