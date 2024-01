NBA, Embiid favorito per il premio di MVP

Nell’aggiornamento settimanale di nba.com, il nome in cima ai favoriti per il premio di Most Valuable Player (MVP) è quello di Joel Embiid. Non certo una sorpresa, visti i 34.6 punti di media a partita. Conditi con 11.8 rimbalzi e 6 assist, nonché 2 stoppate. Sorge però una difficoltà quando si parla di un possibile back-to-back per il centro dei Philadelphia 76ers. Il nuovo regolamento della NBA prevede che per essere eleggibili al premio di miglior giocatore stagionale si debba partecipare a 65 partite per almeno 20 minuti. Non siamo nemmeno all’All-Star break e Joel Embiid può giocarsi solo più 7 partite di assenza. Decisamente poche.

A inseguire, sempre più vicino viste le ultime prestazioni, il solito Nikola Jokic. Nell’ultima settimana ha tirato con l’80% da tre e il 79.9% dal campo. Dati sensazionali. Subito dopo un altro non-americano, questa volta canadese. Ovviamente Shai Gilgeous-Alexander. Questa stagione – quella della definitiva consacrazione – sta viaggiando a 31.4 punti a partita, 5.9 rimbalzi e 6.3 assist. Leader di una sorprendente OKC che viaggia in alta quota nella Western Conference. A chiudere la top 5 due europei: Luka Doncic e Giannis Antetokounmpo. Il primo a stelle e strisce arriva in sesta posizione e porta il nome di Jayson Tatum, trascinatore della attuale migliore squadra NBA. Ma l’impressione è che il trofeo di MVP sarà una corsa a due, ancora loro e sempre loro. Joel Embiid e Nikola Jokic. A meno di ribaltoni da qui ad aprile.

