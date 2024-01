Risultati NBA, i Celtics dominano Houston e allungano la striscia di imbattibilità in casa

I Boston Celtics sono la prima squadra della NBA a vincere 30 partite nella stagione 2023-24. I verdi si sono imposti contro gli Houston Rockets al TD Garden per 145-113. Merito di un grande secondo tempo (76-55) che li ha visti dilagare. Tutti e cinque i titolari dei Celtics sono andati in doppia cifra. Proprio nel giorno del ritorno dell’ex coach Ime Udoka in quella che è stata casa sua per solo un anno.

Dominatore in attacco e in difesa, Jaylen Brown ha trascinato i suoi alla vittoria segnando 32 punti con un efficiente 11 su 15 (4 su 6 da 3 punti), oltre a sei rimbalzi e due assist. È solo la seconda volta in tutta la stagione che Brown ha tentato più di 10 tiri liberi in una partita. La prima è stata all’inizio della settimana contro i Minnesota Timberwolves. Segno che la fiducia nei suoi mezzi cresce di giorno in giorno. E se l’efficienza dovesse rimanere questa, per la lega sarebbero problemi seri. Ottimo anche nella propria metà del campo, con due rubate e due stoppate.

DENIED! ❌✋ pic.twitter.com/4WYZKFcB1T — Celtics on NBC Sports Boston (@NBCSCeltics) January 14, 2024

Buona prestazione anche per Jayson Tatum, che ha messo a referto 27 punti e otto rimbalzi. Prima di essere espulso nel quarto quarto dopo aver discusso con gli ufficiali di gara per una mancata chiamata. Sono arrivati poi i 17 punti di Porzingis, gli 11 di Holiday, i 13 di White e i 19 di Pritchard dalla panchina. E continua così l’imbattibilità casalinga dei Celts. Per ora un sonoro 19-0 sul parquet del Garden. Se si considera anche la scorsa stagione, la striscia di vittorie casalinghe dei Celtics è ora di 26 partite, la terza più lunga nella storia della squadra.

Il record della NBA per il maggior numero di vittorie consecutive in casa all’inizio di una stagione è 39-0 stabilito dai San Antonio Spurs nel 2015-16. Chissà se può essere la volta buona perché un altro record cada.

