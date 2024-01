NBA, i Lakers perdono contro Utah (0 punti di Fontecchio) senza LeBron James

LeBron James ha saltato la partita della notte dei suoi Los Angeles Lakers, usciti sconfitti per 132-125 contro gli Utah Jazz. Il nativo di Akron è rimasto ai box per un fastidio alla caviglia sinistra dopo una distorsione procuratosi nel primo tempo del match contro i Phoenix Suns, giovedì scorso. Senza LeBron in campo, tutto il peso offensivo doveva ricadere per larga parte su Anthony Davis. Ebbene, il lungo ha registrato effettivamente la sua seconda tripla doppia in carriera, ma con soli 15 punti, conditi da 15 rimbalzi e 11 assist. Il problema è che ha chiuso con un pessimo 5 su 21 dal campo e ha commesso 6 palle perse, record della squadra.

AD nel post-partita ha commentato in questa maniera la sua personale prestazione:

“Tutti hanno fatto il loro lavoro tranne me. Non ho fatto il mio lavoro. Bron era fuori dai giochi e tutti dovevano farsi avanti… i miei compagni lo hanno fatto. Tranne me. Quindi questa sconfitta dipende solamente da me.”

Rui Hachimura, autorizzato al rientro in campo dopo aver saltato le ultime cinque partite per uno stiramento al polpaccio sinistro, ha giocato al posto di James, chiudendo con 17 punti e tre rimbalzi in 19 minuti di permanenza sul parquet.

Dall’altra parte, segnaliamo la super prestazione di Lauri Markkanen con 29 punti e 9 rimbalzi in 33 minuti. Per Simone Fontecchio, 0 punti a referto, 4 rimbalzi e 4 assist in 24 minuti.

Il destino diverso di Utah e Lakers ad Ovest: dove sono in classifica

Le squadre viaggiano con record complessivi simili, ma ora vanno esattamente in direzioni opposte. Los Angeles (19-21) è 2-6 nelle ultime otto partite, mentre Utah (21-20) è 8-1 nelle ultime nove. Si tratta inoltre della quinta vittoria di fila per la compagine di Salt Lake City che si ritrova ora in nona posizione ad Ovest ad una sola partita di distanza dai Phoenix Suns di Kevin Durant e Bradley Beal. Occhio ai gialloviola che rimangono in undicesima piazza, con Golden State vicini a pareggiare il loro record.

Leggi Anche:

Mercato NBA, i Lakers cercano la trade per arrivare a Dejounte Murray

All-Star NBA 2026, la lega andrà nella nuova casa dei Clippers