Classifica NBA 2023-2024

NBA Classifica 2023-2024

NBA Classifica Eastern Conference

Tabellone aggiornato

La classifica NBA della Eastern Conference aggiornata al 14 gennaio 2024. Ricordiamo che la Final Four dell’In-Season Tournament, alla sua prima edizione, è stata vinta dai Los Angeles Lakers.

La stagione regolare si chiuderà il 14 aprile 2024. In testa i Boston Celtics, con tre gare di vantaggio sui Milwaukee Bucks di Giannis Antetokounmpo. I New York Knicks sarebbero ad oggi l’ultima squadra qualificata direttamente ai Playoff. Per decretare settima e ottava testa di serie del tabellone, ormai consolidata la formula del Play-in: coinvolte negli spareggi le squadre dalla 7 alla 10.

SQUADRA VITTORIE SCONFITTE %W GB U10 1.Celtics 30 9 .769 – 7-3 2.Bucks 27 12 .692 3 5-5 3.Sixers 24 13 .649 5 5-5 4.Pacers 23 15 .605 6.5 9-1 5.Cavaliers 22 15 .595 7 7-3 6.Knicks 23 16 .590 7 6-4 7.Heat 22 16 .579 7.5 6-4 8.Magic 21 18 .538 9 3-7 9.Bulls 19 22 .463 12 6-4 10.Nets 16 22 .421 13.5 3-7 11.Hawks 15 23 .395 14.5 3-7 12.Raptors 15 24 .385 15 4-6 13.Hornets 8 28 .222 20.5 1-9 14.Wizards 7 31 .184 22.5 2-8 15.Pistons 3 36 .077 27 1-9

NBA Classifica Western Conference

Tabellone aggiornato

La classifica NBA della Western Conference aggiornata al 14 gennaio 2024. Comandano i Minnesota Timberwolves, a parità di record con gli Oklahoma City Thunder. I New Orleans Pelicans sarebbero ad oggi l’ultima squadra qualificata direttamente ai Playoff. Per decretare settima e ottava testa di serie, ormai consolidata la formula del Play-in: coinvolte negli spareggi le squadre dalla 7 alla 10.