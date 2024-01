Mercato NBA, i Lakers cercano la trade per arrivare a Dejounte Murray

Umiliati ieri sera da Washington, gli Hawks sembrano non riuscire a registrare due partite consecutive di pregevole fattura, ed è difficile immaginare come Quin Snyder possa finire la stagione con il roster attuale. Da luglio le voci sono frequenti e regolari ad Atlanta, e il nome Dejounte Murray circola ovunque sul mercato NBA, da San Antonio a New York, passando per Los Angeles. Secondo ESPN, infatti, la maggior parte delle contendenti al titolo tiene d’occhio la situazione, e Adrian Wojnarowski afferma che è “molto, molto probabile “ che Dejounte Murray possa essere scambiato entro la trade deadline dell’8 febbraio.

Anche se hanno bisogno come il pane di un’ala, i Lakers sarebbero comunque in prima linea per il playmaker, ma per imbastire una trade succulenta, verosimilmente, dovranno mettere sul piatto una scelta del primo giro al Draft. Immaginiamo quindi che venga ceduto D’Angelo Russell, autore di 39 punti ieri notte nella sconfitta contro i Jazz. Dejounte Murray – lo ricordiamo – solo qualche mese fa aveva esteso il suo contratto attraverso un quadriennale da 114 milioni di dollari. Le altre pretendenti per il giocatore sono Knicks, Spurs, Heat, Sixers e Pistons. Gli Hawks hanno l’imbarazzo della scelta.

