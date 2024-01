All-Star NBA 2026, la lega andrà nella nuova casa dei Clippers

Il progetto era stato presentato qualche anno fa da Steve Ballmer, ex CEO della Microsoft e presidente dei Los Angeles Clippers. Proprio la franchigia losangelina, secondo quanto riporta Shams Charania di The Athletic, starebbero raggiungendo un accordo con la NBA per ospitare l’All-Star Game del 2026 nella loro nuova arena.

The NBA is finalizing plans for the Los Angeles Clippers to host 2026 All-Star Weekend at Steve Ballmer’s new Intuit Dome, multiple sources tell @TheAthletic @Stadium. Indianapolis/Pacers for 2024, San Francisco/Warriors for 2025, and LA/Clippers now on track for 2026. pic.twitter.com/SJ1Wo51Cb9 — Shams Charania (@ShamsCharania) January 12, 2024

La partita tra All-Star e tutte le varie sfide tra giocatori (e non solo) si terrebbero proprio all’interno dell’Intuit Dome. La costruzione del nuovo gioiello di LA è iniziata nel 2021 a Inglewood, un sobborgo della città degli angeli. Sorgerà non lontano dal modernissimo SoFi Stadium, nuovo tempio del football americano per i Rams e i Chargers, e dal Los Angeles Forum. Ballmer ha definito il complesso di Inglewood come la “capitale mondiale dell’intrattenimento“. Il completamento dell’arena da 18.000 posti è previsto per quest’anno, tanto che i Clippers hanno già iniziato a vendere gli abbonamenti per la stagione 2024-2025. Nel frattempo però la squadra di Ty Lue ha dimora nella Crypto.com Arena nel centro di Los Angeles.

Con Inglewood che dovrebbe essere sede nel 2026, la NBA ha già pianificato la sede dei prossimi tre All-Star Weekend. I Pacers ospiteranno le celebrazioni di quest’anno a Indianapolis. E nel 2025 toccherà a San Francisco e agli Warriors.

