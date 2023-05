NBA, Carmelo Anthony annuncia il suo ritiro ufficiale: “È tempo di dire addio”

Carmelo Anthony ha ufficialmente annunciato il suo ritiro dalla NBA dopo 19 stagioni. L’ex stella di Denver e New York lascia la lega dopo essersi posizionato come il nono miglior marcatore di sempre. Anthony ha annunciato il suo ritiro pochi minuti fa, attraverso la pubblicazione di un video sui social media in cui ha sottolineato che “è giunto il momento per me di dire addio”.

Anthony, che compirà 39 anni la prossima settimana, è stato 10 volte All-Star, ha segnato 28.289 punti in 19 stagioni e indossato sei canotte diverse. La sua ultima stagione è stata quella in maglia Lakers nel 2021-2022.

Leggi Anche

NBA Playoff 2023: squadre qualificate, accoppiamenti, tabellone

Road to NBA Draft 2023: Brandon Miller

Lakers, per le NBA Finals ora serve un miracolo: i precedenti