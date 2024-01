NBA, i Raptors perdono e Rajakovic non ci sta: “Se i Lakers dovevano vincere bastava dirlo”

I Lakers soffrono ma vincono sul campo dei Toronto Raptors: è 132-131 il risultato finale, e la squadra di LeBron James e Anthony Davis (prestazione da 41 punti per lui, di cui 20 nell’ultimo quarto) porta a casa il secondo trionfo di fila. Ma a fare scalpore non è tanto il tabellino, quanto la reazione di coach Darko Rajakovic nella conferenza post partita. Fulcro della discussione è il metro di giudizio della classe arbitrale che, a detta dello stesso capo allenatore dei Raptors, ha concesso troppi fischi a favore della squadra losangelina nell’ultimo quarto: il conto è di 23 tiri liberi contro 2 per la squadra canadese.

Raptors HC Darko Rajakovic was heated in the postgame presser, unhappy with the Lakers 23 free throw attempts in the 4Q pic.twitter.com/1xvoXrUM6k

“Quello che è successo è assurdo. È una vergogna per gli arbitri e per la lega. Hanno concesso loro 23 tiri liberi, mentre a noi solamente 2 nell’ultimo quarto: come si può giocare una partita del genere? Capisco il rispetto per gli All-Star, ma anche noi abbiamo giocatori di livello. Come è possibile che Scottie Barnes, star di questa lega, ogni volta che vada a canestro ogni volta senza fingere e senza cercare falli, ottenere solamente 2 tiri liberi in tutta la partita?”

“Come è possibile? Come spiegate tutto ciò? Dovevano vincere stasera? Se è questo il caso, fatecelo sapere così non ci presentiamo nemmeno per la partita: semplicemente assegnate loro la vittoria”.