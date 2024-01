NBA Draft, dal 2024 evento spalmato su due giorni: passi avanti per l’intesa

Secondo quanto scrive Adrian Wojnarowski di ESPN, è ormai al rettilineo finale la trattativa tra NBA e NBPA (Associazione Giocatori) per raddoppiare le giornate dedicate al Draft 2024. Il primo evento della nuova stagione occuperebbe dunque le date del 26 e 27 giugno prossimi, con le sessanta scelte distribuite appunto in queste finestre consecutive (30 +30). Nelle intenzioni, lo spazio di manovra tra primo e secondo giro dovrebbe agevolare la messa a punto di trade, che solitamente rendono davvero frizzante la nottata, con tutto il conseguente effetto domino.

ESPN Sources: The NBA is still working on final sign-off from the Players Association, but the 2024 NBA Draft is preparing to move to two days – June 26 and 27 – in Brooklyn. Wednesday for the first-round picks and Thursday for the second-round. pic.twitter.com/IJJYGEku2b

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 11, 2024