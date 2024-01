NBA All-Star Game 2024, LeBron James e Giannis Antetokounmpo ancora in testa a preferenze tifosi

Come sette giorni fa, sono LeBron James e Giannis Antetokounmpo, per Western e Eastern Conference i giocatori più votati dai tifosi. Nikola Jokic scavalca Kevin Durant tra i “lunghi” dell’Ovest, mentre Trae Young sorpassa momentaneamente Damian Lillard tra le guardie a Est. Da segnalare, alla luce delle recenti dichiarazioni, l’ingresso in top 10 nel frontcourt della Conference da parte di Julius Randle.

Lakers' LeBron James and Bucks' Giannis Antetokounmpo continue to lead in the NBA’s second 2023-24 All-Star fan voting return: pic.twitter.com/UutXOXQc5u — Shams Charania (@ShamsCharania) January 11, 2024

