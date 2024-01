NBA, i Lakers crollano contro Phoenix: il loro record è ora negativo

Nella notte i Los Angeles Lakers hanno colto la loro sesta sconfitta nelle ultime dieci partite. L’ultima in ordine cronologico è quella arrivata per mano dei Phoenix Suns che hanno dominato alla Crypto.com Arena di Los Angeles con il punteggio di 127-109, mettendo solo la compagine guidata da LeBron James sin dal primo quarto chiuso con 11 punti di vantaggio.

La tanto attesa reazione dei gialloviola non è mai arrivata. Così ecco che nel terzo periodo, gli ospiti sono volati addirittura sul +31, condannando i Lakers ad una sconfitta pesantissima. Da segnalare i 37 punti di Bradley Beal, di cui 20 nel solo terzo quarto. Bene anche Devin Booker con un bottino da 31 punti, mentre Kevin Durant ha chiuso con 18 punti, 5 rimbalzi e 5 assist.

Dall’altra parte, LeBron James ha messo a referto solamente 10 punti in 24 minuti, mentre Anthony Davis ne ha registrati 13 in 32 minuti. Troppo pochi per portare i Lakers alla vittoria. I californiani hanno ora un record di 19-20 e si ritrovano in undicesima posizione ad Ovest insieme agli Utah Jazz.

Leggi Anche:

NBA Draft, dal 2024 evento spalmato su due giorni: passi avanti per l’intesa

NBA, Marcus Smart si aggiunge all’infermeria Grizzlies: altre sei settimane di stop

NBA All-Star Game 2024, LeBron James e Giannis Antetokounmpo ancora in testa a preferenze tifosi