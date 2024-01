NBA All-Star Game 2024 Julius Randle ‘snobbato’ dai fan: “Non ci penso”

Dopo un inizio di stagione stentato che l’aveva messo sotto i riflettori, il nome di Julius Randle è tornato in evidenza in positivo. Il fatto che non compaia dopo il primo round di Fan Vote per l’All-Star Game NBA 2024 non turba la sua consapevolezza.

Randle commenta aggiornamento voto tifosi All-Star Game 2024

Ecco le dichiarazioni a margine dello shootaround che ha preceduto la gara in trasferta poi vinta a Philadelphia:

“Ringrazio i tifosi che votano per me. In fin dei conti gioco per vincere partite. Il mio compito è vincere più gare possibile, provare a vincere il campionato [NBA]. Ho sempre detto che i riconoscimenti personali vengono da sé. […] Sono certo che in una settimana o due [la lista] cambierà. È nella natura delle cose, funziona così. Non ci penso. […] Quando ho partecipato all’All-Star Game sono stati gli allenatori a scegliermi. Giuro, so di avere un bonus contrattuale [in caso di partecipazione], qualcosa sopra al milione di dollari, ma credete che mi stia concentrando su quello?”

