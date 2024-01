NBA All-Star Game 2024: LeBron James, Giannis Antetokounmpo i più votati 1° round

La NBA ha reso noto l’esito del primo round di votazioni per l’All-Star Game riservate ai fan, che peseranno per il 50% sul totale andando a sommarsi alle preferenze di giocatori e media (25% ciascuno). Sorpresa relativa nel trovare LeBron James e Giannis Antetokounmpo in testa alle votazioni per l’All-Star Game 2024. Entrambi sono già stati capitani in quanto giocatori più votati lo scorso anno. Tra i nomi in top 10 per ruolo, frontcourt o guardie, trovate anche possibili debuttanti. Prossimo aggiornamento tra sette giorni, giovedì 11 gennaio.

In aggiornamento

