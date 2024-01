Mercato NBA, i Lakers ingaggiano il neo detentore del record di rimbalzi della G-League

Lo scorso venerdì, Dylan Windler ha fatto la storia della G-League. Con un’altezza di 2 metri e 00, l’ ex ala dei Cavaliers ha catturato ben 33 rimbalzi in una singola partita, stabilendo un nuovo record della lega. Tra le altre cose, ha anche segnato 23 punti e – nonostante la clamorosa prestazione – i Westchester Knicks hanno perso 128-121 contro i Delaware Blue Coats di Kenneth Lofton Jr. (26 punti) e Darius Bazley (21 punti).

Ma Dylan Windler non può certamente non sorridere poiché nelle ultime ore il giocatore ha firmato un “two-way contract” in NBA con i Los Angeles Lakers. Il giocatore non risolverà i (tanti) problemi dei californiani, ma potrebbe portare energie fresche dalla panchina, in un gruppo che ha accumulato sconfitte e infortuni. Secondo ESPN, Dylan Windler potrebbe essere schierato per 31 delle restanti 46 partite dei Lakers.

